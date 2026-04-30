フリーアナウンサーの中川安奈（32）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。学生時代に実践していた学習術を熱弁した。慶大卒の元NHKアナウンサーという華麗なる経歴を持つ中川。高学歴学生らの勉強法を調査する企画を見届けた後、自身は「“勉強するなら恋をせよ”というモットーでやってたんですよ」と明かした。MCのかまいたち・濱家隆一に「何ですかそれ？恋とかしちゃったら勉強がは