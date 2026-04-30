“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が29日、公式Xを更新。来園者に向けて、園内でのマナーに関する異例のお願いを発信した。【写真】“パンチくん”人気で「飼育員の業務に支障」市川市動植物園からの呼びかけ投稿では「サル山観察中の飼育員の業務に支障が出るため、長時間話したり撮影することはご遠慮ください」とつづられ、世界的な注目を集めたことで来園者が急増