東京・福生市で29日、男が金づちのようなもので少年らを殴り逃走している事件で、警視庁は逃走している44歳の男を公開手配しました。全国に公開指名手配された職業不詳の高林輝行容疑者は、29日朝、福生市の自宅近くの路上で、金づちのようなもので少年を殴りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。高林容疑者は少年らを襲った後、駆けつけた警察官らに農薬のようなものを吹きかけ、少年に重傷を負わせるなどあわせて5人に