シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」を発売した。価格は2万4980円～。 本稿では、REDMI Pad 2 9.7のクイックフォトレビューをお届けする。 REDMI Pad 2 9.7のグラファイトグレー 外観 ディスプレイは、2K解像度（2048×1280）の9.7インチ液晶で、リフレッシュレートは最大120Hzに対応する。最大輝度は600ニト。大きさは約148×226.5×7.4mmで、重さは約406g。