立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが、ジャガイモをトッピングしたそばを紹介しています。【画像】ガン見して手が止まる（笑）名代富士そばのトンデモメニューの数々（5枚）スクロールする手が5秒止まった人は…1.5万人が「いいね」公式アカウントは、「この試作品を見て、スクロールする手が5秒止まった方は“いいね”お願いします」とコメントし、温かいそばの上にジャガイモ1個を丸ごとのせた試