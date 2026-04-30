横浜市の女子大学生の部屋に侵入したとして、防衛大学校の職員の男が逮捕されました。「衝動的に入りたいという気持ちになった」「鍵が開いていたので入った」と供述しているということです。防衛大学校の職員・平野虎弥容疑者（27）は今月22日、横浜市金沢区のアパートに住む大学4年の女子学生（21）の部屋に侵入した疑いがもたれています。警察によりますと、女子学生が部屋に1人でいた際、ドアが開く音がしたため玄関を見ると、