鮮度が落ちやすいサヤエンドウを上手に保存する方法について、ニチレイフーズがXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがサヤエンドウのおいしさをキープする“保存術”です！ニチレイフーズは「絹さや（サヤエンドウ）も冷凍できます！ おいしさキープのポイントは『1分だけ』ゆでること」と投稿。サヤエンドウの冷凍保存法について、次のように紹介しています。【サヤエン