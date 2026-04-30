J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第13節 清水 １(１−１)２長崎13:03キックオフ ＩＡＩスタジアム日本平 入場者数14,571人試合データリンクはこちら先制ゴールを決め、パフォーマンスをする清水の選手達。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員