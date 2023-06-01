◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）阪神・高橋遥人投手（３０）が無四球完封で３勝目を挙げた。ヤクルト打線を散発３安打に抑え、二塁すら踏ませない快投。４月までの３完封は、球団では若林忠志（１９４３年）以来８３年ぶりの快挙だ。開幕から計３３回で１失点と圧巻のパフォーマンスを見せている左腕。藤川球児監督（４５）の選手起用も的中した。プロ初スタメンに抜てきしたドラフト３位・岡城快生外