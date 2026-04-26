◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）

阪神・高橋遥人投手（３０）が無四球完封で３勝目を挙げた。ヤクルト打線を散発３安打に抑え、二塁すら踏ませない快投。４月までの３完封は、球団では若林忠志（１９４３年）以来８３年ぶりの快挙だ。開幕から計３３回で１失点と圧巻のパフォーマンスを見せている左腕。藤川球児監督（４５）の選手起用も的中した。プロ初スタメンに抜てきしたドラフト３位・岡城快生外野手（２２）が初安打となる決勝二塁打。負傷者が続出する苦境で、投打の救世主が首位返り咲きへ導いた。

ポーカーフェースを崩し、高橋はマウンドで雄たけびを上げた。２―０の９回１死一塁だ。増田をスライダーで三ゴロ併殺。女房役の伏見のもとに駆け寄り、喜びを分かち合った。３安打無四球で、今季３度目のシャットアウト勝利。４月までの３完封は球団では８３年ぶりで、左腕として初の快挙だ。「出来すぎっす、本当にたまたまです…」と謙遜したが、神宮の「遥人コール」は止まなかった。

３回までパーフェクト投球。最速１４９キロ直球とツーシームを武器に、二塁すら踏ませなかった。防御率は驚異の０・２７で再び、リーグトップに浮上。藤川監督は「ずっと地道な努力を積み重ねている。苦労が本当の芯の強さを生んでいきますから」と目を細めた。

左肘のクリーニング手術やトミー・ジョン手術など、２１年から４年間で５度、メスを入れた。復活できた理由は、ブレない投球フォーム。中高一貫の常葉学園橘時代にたたき込まれ「当時からほとんど変わらない。絶対に変えてはいけない基礎がある」と胸を張った。プロ入り後は好調時の理由を言語化できるまで、投球の映像をチェック。自身と向き合い、磨いた制球力が開花につながった。

チームの苦境も救った。２６日の広島戦（甲子園）で近本が死球を受け、左手首を骨折。不動の１番打者の離脱に加え、２８日のヤクルト戦（神宮）では中野と森下がそれぞれ右ふくらはぎ付近、左つま先への自打球によって途中交代。主力にアクシデントが相次いだ。この日、中野は大事を取ってベンチスタート。森下は強行出場していた。

ヤクルトとの直接対決を制し、首位返り咲き。ヒーローインタビューでは「（登板間隔が）１６日空いている間に、みんながすごく頑張っている姿を見ていたので。力になりたいと思っていました」と安どの笑みを浮かべた。故障続きで「ガラスのエース」とまで形容された男。ついに覚醒の時を迎えた。（藤田 芽生）

〇…阪神・高橋は３月２８日対巨人戦、４月１２日対中日戦に次いで３度目の完封勝利。４月までに３完封以上をマークしたのは、１９８４年３完封の今井雄太郎（阪急）以来４２年ぶり１５人目１７度目。セでは５０、５２年別所毅彦（巨）、５２、５８年金田正一（国鉄）、６６年池田英俊（広）に次いで６０年ぶり４人目６度目（１リーグ７人、パ４人）。阪神では１９４３年３完封の若林忠志以来２人目になる。また、左腕では２度記録した金田に次いで２人目だ。