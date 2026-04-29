２０１２年に群馬県の関越自動車道で高速ツアーバスが道路沿いの壁に衝突し、高岡市の女性３人を含む乗客７人が死亡した事故からきょうで１４年です。県内の遺族らが現場を訪れて犠牲者を悼みました。事故発生時刻の午前４時４０分、現場近くに設けられた献花台では、県内の遺族らが花を手向けて手を合わせました。２０１２年４月２９日、群馬県藤岡市の関越自動車道で、石川県から高岡市を経由し東京ディズニーランド