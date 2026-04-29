来月５日の「こどもの日」を前に、砺波市では地域で集められたこいのぼりがあげられました。その数、８０匹です。砺波市の東野尻農村公園です。集まった地元の人や子どもたち、およそ８０人が空にあげていったのは「こいのぼり」。それぞれの家で使わなくなったものなどを持ち寄っていて、８０匹が風に乗って泳ぎ始めました。この催しは、子どもたちが健やかに成長するようにという願いを込めて、２００２年に始まり今年で２４回目