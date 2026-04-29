春の県高校野球です。きょうは準々決勝が行われ、ベスト４が決まりました。ボールパーク高岡の準々決勝第１試合は、高岡第一と富山東が対戦しました。高校野球は県内でも今大会から「ＤＨ制」が導入されています。投手が打席に立たない代わりに、打撃専任の選手が出場できる制度です。高岡第一は２回表、そのＤＨに入った９番・前のセンター前ヒットを含む打者一巡の猛攻で一挙１０点を奪います。そして高岡第一