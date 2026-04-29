大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、4月29日の放送（祝日のため大竹はお休み）に元CAのお笑い芸人、CRAZY COCOが出演した。CAから別の職業への転職を経て、なぜ芸人の道に進んだのかを語った。 水谷加奈「COCOちゃんとあさこちゃん、どっちのほうが海外の経験、多いんだろう？」 いとうあさこ「私なんて限りなく狭い範囲