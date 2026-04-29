大谷翔平が即座に要求したABSチャレンジ

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が示した“異議”に、ファンも思わず共感した。大谷は28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板。初回、球審の不可解な判定に首をひねる場面があった。ファンも「素人でもわかる」「やばいやろ」と厳しく指摘した。

初回先頭で迎えたマーシーの5球目に問題のシーンが訪れた。カウント2-2からの5球目、大谷が投じたのは87.7マイル（約141.1キロ）のスプリット。ストライクゾーンを通過したかのように見えたが、球審の判定はボール。大谷とウィル・スミス捕手は、ほぼ同時に頭を指すジェスチャーを見せ、ABSチャレンジを要求した。その結果、ストライク判定に変わり、マーシーは三振となった。

“ピッチング・ニンジャ”の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏も、バッテリーが困惑した疑惑の判定に注目。自身のX（旧ツイッター）でこの1球を取り上げるとファンも続々反応した。SNSには「どストライクでしょ笑」「球審が不安すぎる」「ABSだけでいいやん」「主審は大丈夫か？ 大谷投手とスミスが一緒にチャレンジしてて笑った」「たまったもんじゃない」と、辛辣なコメントが並んだ。

大谷はこの日、15日（同16日）のメッツ戦以来となる投手専念での登板となった。初回に“思わぬ判定”に襲われたが、3回にメジャー通算700奪三振を達成するなど6回2失点（自責1）の好投を見せた。（Full-Count編集部）