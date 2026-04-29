6月4日に開幕する「全米女子オープン」（米カリフォルニア州・リビエラCC）の出場権をかけた最終予選会が世界各地（26カ所）で実施されている。28日には米国サンフランシスコ州シアトルのレーニエG&CC会場が行われた。日本勢では馬場咲希が出場したが、出場権を逃した。【写真】初々しい！ 渋野日向子の作陽高時代の写真を発見！1日36ホールのストロークプレーで争われ、今会場は上位2名に出場権を付与。先週の海外女子メジャ