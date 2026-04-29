＜キャデラック選手権事前情報◇28日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞この“ブルーモンスター”で開催された2012年の世界選手権シリーズ「WGC-キャデラック選手権」を制したジャスティン・ローズ（イングランド）は、ひさびさに戻ってきたコースで感慨を覚えた。「あの頃はキャリアの素晴らしい時期。僕の物語の中でも本当に素敵な一章であり、間違いなく楽しい思い出の一