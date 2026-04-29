バナナマンの設楽統（５３）が２９日、ＭＣを務めるフジテレビ系「ノンストップ！」に出演し、休養した相方の日村勇紀（５３）について言及した。

番組で日村の休養が取り上げられ、設楽は神妙な面持ちで「体調が良くない、調子が悪いっていうのは聞いていたんですけど…」と切り出す。「病院に行ってお医者さんに診てもらったら一回、ガッツリ休んだほうがいいんじゃないかということになって（休養）発表になった」と続けた。

「我々は体が資本。ここはガッツリ休んでゆっくりと体調を整えてもらってまた仕事をしましょうとなった」と経緯を報告。周囲の芸人仲間や仕事先の関係者らからは「何かあったら声掛けてください」と言われたという。

日村に対しては「『体の回復に向けてゆっくり休んでください』というのは伝えた」とした。

バナナマンの所属事務所は２８日、声明を発表し、日村について「当面の間お休みさせていただくこととなりました」と報告。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とした。

日村の妻・神田愛花もこの日、インスタグラムを更新し「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」と報告。「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です」と寄り添う決意を明かしている。