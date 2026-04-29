＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇28日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞海外メジャー初戦を終え、米国女子ツアーは30日開幕の「リビエラマヤオープン」を迎える。ルーキーだった岩井千怜が昨年ツアー初優勝を飾り、連覇がかかる一戦。一方で、非シード選手にとっては今後の出場機会を左右する重要な大会でもある。今大会終了後に第1回リシャッフルが実施される。【写真】初々しい！ 渋野日向子