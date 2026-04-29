4月29日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、UAE・アラブ首長国連邦がOPECを脱退することを発表した、というニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「UAE・アラブ首長国連邦は28日、OPEC・石油輸出国機構とロシアなど非加盟国を加えたOPECプラスから、5月1日に脱退すると発