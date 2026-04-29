4月29日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、UAE・アラブ首長国連邦がOPECを脱退することを発表した、というニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「UAE・アラブ首長国連邦は28日、OPEC・石油輸出国機構とロシアなど非加盟国を加えたOPECプラスから、5月1日に脱退すると発表しました。アメリカ・イスラエルとイランの戦闘で、湾岸諸国のエネルギー供給が不安定化する中、長年の加盟国だったUAEの脱退により、世界の原油価格形成に多大な影響力を及ぼしてきたOPECの求心力低下は、避けられそうにない状態です。

ロイター通信によると、UAEはサウジアラビアを含む他の加盟国と直接協議を行わず、脱退の決断を下したといいます。

OPECやOPECプラスでは、サウジアラビア主導により、原油の増産による市場占有率の拡大よりも、生産量を抑えて価格の値崩れ防止を優先する傾向がありました。

今回、UAEがOPEC脱退という動きですが、森永さん、これはどう見ていますか？」

森永康平「元々ですね、こういう、ある意味ちょっと『溝』みたいなものは、かねてから指摘されていたんですけれども、やっぱり今回の中東情勢の悪化……アメリカ・イランの話ですね、これが決定打になったのかなという風に思ってます。

UAEサイドからするとですね、結構生産能力を高める投資をガンガンしてたので、投資回収をするためにもっと自由に石油を売りたいっていう思惑がUAE側にはありましたと。ただ一方で、サウジを中心とするOPECが主導しているのは何かと言うと、価格を維持して、そのために生産を調整するんだっていうことをやっているんで、結構そのUAEは投資回収のためにバンバン売りたい、でもOPECサイド、特にサウジサイドからすると『いやそうじゃなくて、ちゃんと抑えて価格をある程度高く維持しよう』っていうところで、まあ、元々揉めてたっていうか、方向性が、意見の違いはあったと。

一方で、今度トランプ政権がこの中東情勢に入り込んできて、トランプさんは元々ですね、エネルギー価格の引き下げっていうのをずっと言っていたわけですから、そういう意味では、アメリカ・UAEっていうのは考え方はかなり近いと。

で、UAEとしては、とはいえOPECに今まで入っていて、中東・湾岸諸国っていう一つの連帯感がある中で、ただやっぱりこうイランとの戦争が激化した時にですね、自分たちも攻撃を受けて、じゃあその湾岸諸国だよねっていう、一体感がある意味壊された部分もあるわけですよね。

だからそういうのが一つ、元々あった溝に対して決定打になったのかな、という印象はありますよね。なかなか降って湧いた話じゃなくて、元々あったところの決定打っていう感じですね、中東情勢が」

寺島「今後このOPECっていうのはどうなっていくんですかね？」

森永「UAEが抜けた、ってことはサウジ中心として、やはり価格安定する、今まで通り動いていくと思うんですけれども、ただ価格調整の能力はかなり落ちることになると思いますよね。

なので、いろんな国がある意味一つの枠組みに入って何かをしていくっていうことが、徐々に難しくなってきてる気はしますよね。

例えば国連なんか一つ取ってみても、やっぱりこうどっかで戦争とかが起きた時に対して、『いや、それはおかしいだろう』ということで国際的な枠組みが声を上げて、それを抑えに行くことが今できてるのかっていうと……」

寺島「安全保障理事会で成立しないんですからね、意見も」

森永「そうなんです。結局中国とかロシアが何かやった時には、『いや俺たちがやってんだからいいだろう』って賛成をしてしまって止めることができない。拒否権をね、使ったり。

アメリカはアメリカで、っていう形なので、ある意味その国際的な枠組みが壊れつつあるし、トランプさんもいろいろなところから脱退するとかっていうふうにやっているわけなんで、ちょっとそのここ何十年続いていた、複数の国で一つの枠組みを作って、っていうのが、本当に徐々にこう崩壊、瓦解しつつあるっていうところの一つに過ぎないのかな、という印象は受けますね」