昭和から平成にかけて国民的な人気を博した占い師・細木数子さんの半生を描くNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が、4月27日より世界独占配信される。オリコンニュースでは、細木数子役で主演を務める俳優の戸田恵梨香と、細木の自伝小説の執筆を依頼された作家・魚澄美乃里役の伊藤沙莉にインタビュー。出演オファーを受けての心境、細木数子という人物についての印象、久しぶりの共演となって互いに感じたこと、作品にちなみ自