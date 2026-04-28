高岡市の土地開発公社が取得した高岡駅南の土地について、角田前市長時代に市役所の移転先にしようと計画していたことを示す資料が明らかになりました。活断層が通っている可能性が以前から指摘されていたにも関わらず計画したことを、出町市長は、きょうの記者会見で改めて問題だとしました。高岡市出町市長「ダイエー跡地を購入する際に（活断層の可能性は）、ちゃんと重要事項説明書の中で明記されていることなんです。