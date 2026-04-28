日村勇紀さんお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さん（53）が体調不良のため、当面の間休養すると所属事務所が28日発表した。事務所によると、日村さんは今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診し、医師に「休養が必要」と判断されたという。日村さんは、コンビと個人で計12本のテレビ・ラジオのレギュラー番組に出演している。