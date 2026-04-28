大分県日田市で4月24日朝、70代女性宅の敷地内に侵入したとして、61歳男が逮捕されました。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、日田市天瀬町に住む職業不詳の男（61）です。 この男は4月24日午前6時51分から57分の間に、天瀬町の70代女性宅の敷地内に侵入した疑いがもたれています。 当時、女性は起きていて窓の外に人影が見えたことから、午前7時半ごろ「敷地内に人が入ってきたようだ」と110番通報。警察が防犯カメラの映像を