【ワシントン＝阿部真司、ニューデリー＝青木佐知子】米主要ニュースサイト・アクシオスは２６日、米国とイランの戦闘終結に向けた協議を巡り、イランが米国に対し、ホルムズ海峡について先に解決し、核問題の交渉はその後に行うとする新たな提案を行ったと報じた。米当局者と複数の筋の話としている。報道によると、新提案はイランのアッバス・アラグチ外相が仲介国パキスタンを訪問した際に提示し、パキスタン経由で米国に伝