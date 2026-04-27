大分市の日吉原公共埠頭で26日、車が海に転落し、運転していた71歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】車が海に転落71歳男性が死亡大分市日吉原公共埠頭 26日午後1時40分ごろ、大分市の日吉原公共埠頭で、近くで釣りをしていた人から「車が海に落ちた」と119番通報がありました。 転落した車を運転していた大分市政所の職業不詳の71歳男性が、病院に運ばれましたが、およそ2時間半後に死亡しました。死因は溺死でした。