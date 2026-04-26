世紀の一戦と注目を集めるボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥選手と、元世界バンタム級2団体統一王者の中谷潤人選手のタイトルマッチ（5月2日、東京ドーム）を盛り上げようと、両者の地元で隣り合う神奈川県座間市と相模原市が26日、共同で応援イベントを開いた。参加者は対戦形式のゲームで交流し、エールを送った。「モンスター（怪物）」の異名を取る井上選手は座間市出身。中谷選手は相模原市