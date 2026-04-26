何かと批判されがちな秋篠宮家に、今度は「皇族費不足説」が浮上した。年間1億2000万円を、いったい何に使っているのだろうか。【前編を読む】秋篠宮家「お金が足りない」発言が波紋…「皇族のポケットマネー」の意外な金額と使い道佳子さまの電話代は？皇族費は、各宮家に支払われるおカネだ。構成人数などによって金額が変わり、'25年度は秋篠宮家が1億2505万円、常陸宮家4575万円、高円宮家3690万5000円、三笠宮家2806万円だっ