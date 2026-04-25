◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2026年4月25日熊本）ロッテの種市篤暉投手（27）が25日、熊本市内で行われたソフトバンク戦に先発登板。初回2死三塁で足を痛め、負傷降板するアクシデントがあった。先頭の周東に右中間二塁打を許し、2死後、柳田への5球目だった。一塁方向への打球はファウルだったが、ベースカバーに向かおうとした種市が直後に左脚を抑えて倒れ込み、担架で運ばれて退場した。まさかのアクシデン