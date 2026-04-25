マツダ本社のロゴマツダが小型車「マツダ2」の国内生産を今夏にも終了することが25日分かった。在庫がなくなり次第、販売を終了する。前身の「デミオ」は手頃なコンパクトカーとして幅広い世代から人気を集めた。デミオから続いた歴史に幕を下ろす。近年はコンパクトカーよりスポーツタイプ多目的車（SUV）などの人気が高い。コンパクトカーは存在感が薄れており、販売戦略の見直しを進めるとみられる。海外での生産、販売は続