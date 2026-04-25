松本穂香（29）が大車輪の活躍を見せている。【妖艶！】薄着で悶え、濃厚キスを…松本穂香が見せた迫真の濡れ場をじっくり見る1月スタートの主演ドラマ『50分間の恋人』（ABC・テレビ朝日系）だけでなく、2月に配信を開始した『エンジェルフライト THE MOVIE』でも主要キャラとして出演。4月期では『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）に、ヒロインの青峰しずく役として出演中だ。4月期は『タツキ先生は甘すぎる！』に