激落ちツーシームひっさげ…草加勝が久々実戦で快投苦戦が続くプロ野球の中日で救世主となるのか。24歳のドラ1右腕が復帰戦で披露した“魔球”にファンから「救世主になってくれ」「このキレはえぐい」と驚きの声が上がっている。亜大の出身者に伝わる“魔球”が、驚きの落差を見せた。23日に行われた2軍ハヤテ戦に先発したのは、ドラフト1位で入団して3年目の草加勝投手だ。入団早々に右ひじのトミー・ジョン手術を受けるなど