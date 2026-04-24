イ・ビョンチャン「CREATURE 2025」 Photo: Shintaro Miyawaki（提供：瀬戸内国際芸術祭実行委員会） 香川県小豆島町の「瀬戸内アジアギャラリー」で、アジア各国の作家による企画展が開催されます。 小豆島町福田の「瀬戸内アジアギャラリー」は、閉校した小学校をリノベーションしたものです。元々は「福武ハウス」として、アジア各地のアーティストなどとの連携の拠点になってきましたが、瀬戸