

イ・ビョンチャン「CREATURE 2025」 Photo: Shintaro Miyawaki（提供：瀬戸内国際芸術祭実行委員会）

香川県小豆島町の「瀬戸内アジアギャラリー」で、アジア各国の作家による企画展が開催されます。

小豆島町福田の「瀬戸内アジアギャラリー」は、閉校した小学校をリノベーションしたものです。元々は「福武ハウス」として、アジア各地のアーティストなどとの連携の拠点になってきましたが、瀬戸内国際芸術祭2025から小豆島町が運営を引き継ぎ、「瀬戸内アジアギャラリー」として再始動しました。

今回は、マレーシアやインドネシア、タイなどアジア各国6組のアーティストの作品が展示されるほか、8月中旬に人形劇の公演が開かれます。

4月25日から5月31日までと、7月18日から11月30日までの土曜日～火曜日と祝日、午前9時から午後5時まで開館します。また、4月30日～5月1日と8月12日～14日も開館します。

入館料は500円で、島民は無料です。また、瀬戸内アジアギャラリーを含む小豆島の屋内4作品を鑑賞できる「小豆島共通チケット」は1000円で販売されます。