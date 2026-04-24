アメリカのトランプ大統領がイラン指導部が分裂していると言及したのに対し、イラン側は否定し「結束によって侵略者に後悔させる」と反発しました。アメリカのトランプ大統領は23日、SNSに「イランは誰が指導者なのか分からない。強硬派と穏健派との内紛が起きている」と戦闘終結に向けた協議が指導部の分裂によって進まないのが原因だと投稿しました。これに対しイランのペゼシュキアン大統領は23日、「イランには強硬派や穏健派