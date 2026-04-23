ホルムズ海峡封鎖の影響でプラスチックの原料「エチレン」の生産稼働が過去最低になっています。石油化学工業協会によりますと、食品の包装材や日用品などに使われるプラスチックの原料「エチレン」の3月の生産設備の稼働率は68.6％でした。稼働率が70％を下回るのは統計開始以来初めてで過去最低の水準です。エチレンは原油を精製する過程で得られる「ナフサ」からつくられますが、ナフサの約7割以上を中東からの輸入に依存してい