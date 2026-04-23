タレントの所ジョージが２３日、神奈川・ＳＵＰＥＲＮＯＶＡＫＡＷＡＳＡＫＩで行われたコンサート「田中とジョージのみんな来てよＬＩＶＥ！〜憲ちゃんもくるよね？〜ｖｏｌ．２」に登場。ライブ前に歌手の田中あいみ、お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武とともに取材に応じた。取材会では、所の驚異的な楽曲制作スピードが話題に。田中が「もう１００曲ぐらい所さんから楽曲をいただいている」と明かすと、所は「ここ３週