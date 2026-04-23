いま数多く海外の調味料を目にしますが、大手の飲食店でも注目される「チミチュリソース」って知っていますか？いったいどこから来た調味料なのか？取材してきました。【写真を見る】大使館シェフ「チミチュリソース」 の作り方チミチュリソース 大手飲食店も注目―「チミチュリ」聞いたことある？10代「ないです」「初めて聞きました」「チヂミ？」「チュクミ（韓国料理）とか」10代「なんかチューリップかなと思いました」5