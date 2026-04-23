ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）がゲスト出演し、妻でユーチューバー・てんちむ（32）に贈った婚約指輪の価格について言及する場面があった。「婚約指輪」の話題になると、三崎氏は「人生に1回のことだから、ちゃんとしたものをあげたいと思って。結構それなりのヤツはあげたんですよ」と振り返る。そこで「いくらっすか