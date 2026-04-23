セブン−イレブン・ジャパンは、全国の店舗で発生していた商品発注のシステム障害について、完全に復旧したと発表しました。ただ、あすは一部商品の供給が滞る可能性があるとしています。セブン−イレブンでは、けさから全国の店舗で商品が発注できないシステム障害が発生していました。原因は、システムメンテナンスによる作業上のトラブルでしたが、午後2時ごろに完全復旧したということです。ただ、あすについては一部商品の供