4月22日午後、岩手県大槌町の2カ所で発生した山林火災は建物7棟を焼く被害を出し、現在も延焼中で、消防などによる懸命の消火活動が続いています。 こうした中、新潟県は4月から5月にかけては空気の乾燥や強風により県内も林野火災の発生が多くなる時期だと指摘。 大型連休中は登山やキャンプなど自然の中でレジャーを楽しむ機会が増えますが、屋外で火を取り扱う場合には、火から目を離さない、使用後は完全に消火するな