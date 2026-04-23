カープ・ファーム通信です。平川選手や勝田選手ら2026年の大卒ルーキーと同学年になるのが、高卒5年目の田村俊介選手です。2025年のキャンプから継続して取り組む、打撃フォーム改造の現在地を取材しました。プロ5年目の田村俊介。19日の阪神戦では4安打2打点と快音を響かせました。■広島東洋カープ田村 俊介 選手（高卒5年目）「自分がやろうとしていることが、できてきているなと感