ヨルシカ、書簡型小説の生原稿の展示など「二人称」の世界に没入できる『二人称展』を東京・大阪で開催。全国自販機でオリジナルラベルドリンク販売も決定。【画像】東京・大阪の2都市で開催！『二人称展』キービジュアル今春にリリースされたヨルシカの書簡型小説・デジタルアルバム『二人称』。その世界観をもとにした『二人称展』が東京・大阪の2都市で開催される。同展では、『二人称』の原稿用紙・便箋の生原稿を中心に