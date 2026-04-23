ヨルシカ『二人称展』を東京・大阪で開催 書簡型小説の生原稿やオブジェ展示、全国でラベルドリンク販売も
ヨルシカ、書簡型小説の生原稿の展示など「二人称」の世界に没入できる『二人称展』を東京・大阪で開催。全国自販機でオリジナルラベルドリンク販売も決定。
【画像】東京・大阪の2都市で開催！『二人称展』キービジュアル
今春にリリースされたヨルシカの書簡型小説・デジタルアルバム『二人称』。その世界観をもとにした『二人称展』が東京・大阪の2都市で開催される。
同展では、『二人称』の原稿用紙・便箋の生原稿を中心に、作品の世界観を感じられるフォトスポットやインスタレーションを展開。さらに、収録曲「へび」のデジタルジャケットに使用されたオブジェも展示される。
また、同展のために制作されたオリジナルグッズの販売に加え、『二人称』収録楽曲のジャケット絵柄が印字されたオリジナルラベルドリンクの全国での自販機展開も決定。約60の施設で4月28日より発売される。
入場に関する詳細は『二人称展』の特設サイトで確認できる。
■ヨルシカ『二人称展』 概要
▼東京
場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F
期間：5月14日（木）〜5月31日（日）
営業時間：午前11：00〜午後8：00
入場料：無料
▼大阪
場所：ZeroBase 道頓堀
期間：6月10日（水）〜6月21日（日）
営業時間：午前11：00〜午後8：00
入場料：無料
【画像】東京・大阪の2都市で開催！『二人称展』キービジュアル
今春にリリースされたヨルシカの書簡型小説・デジタルアルバム『二人称』。その世界観をもとにした『二人称展』が東京・大阪の2都市で開催される。
同展では、『二人称』の原稿用紙・便箋の生原稿を中心に、作品の世界観を感じられるフォトスポットやインスタレーションを展開。さらに、収録曲「へび」のデジタルジャケットに使用されたオブジェも展示される。
入場に関する詳細は『二人称展』の特設サイトで確認できる。
■ヨルシカ『二人称展』 概要
▼東京
場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F
期間：5月14日（木）〜5月31日（日）
営業時間：午前11：00〜午後8：00
入場料：無料
▼大阪
場所：ZeroBase 道頓堀
期間：6月10日（水）〜6月21日（日）
営業時間：午前11：00〜午後8：00
入場料：無料