俳優の黒島結菜、北川景子が23日、東京・六本木蔦屋書店で行われた映画『未来』（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに登壇した。【全身ショット】スタイル抜群！モノトーンコーデの黒島結菜作品にかけ、支えられた言葉をトークすることに。黒島は、母の言葉を明かす。「10代の時に、この仕事を頑張りたいと思って東京に出てきたんです。だけど、やっぱりうまくいかなかったり、つらいなと思うような時期があって