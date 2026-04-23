黒島結菜、支えになったのは母の言葉 「自分には帰っていい場所があるんだ」と感じる
俳優の黒島結菜、北川景子が23日、東京・六本木蔦屋書店で行われた映画『未来』（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに登壇した。
【全身ショット】スタイル抜群！モノトーンコーデの黒島結菜
作品にかけ、支えられた言葉をトークすることに。黒島は、母の言葉を明かす。「10代の時に、この仕事を頑張りたいと思って東京に出てきたんです。だけど、やっぱりうまくいかなかったり、つらいなと思うような時期があって。家までの帰り道で、すごく長く歩いた時があって。その間に母に電話して、いろいろ話しながら歩いていた時に『まぁもういつでも帰ってこれるんだから』という言葉をかけてくれた。その時に『自分には帰っていい場所があるんだ』と思えたのは、すごく大きくて。その言葉をきっかけにじゃないけど、まだ頑張ってみよう、と思えた言葉だった。今でも、すごく大事に思っている言葉です」と口にしていた。
本作は、湊かなえ氏がデビュー10周年に発表し、集大成と評された渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久が映画化。複雑な家庭環境で育ちながら教師になる夢をかなえた真唯子（黒島結菜）と、その教え子・章子（山崎七海／崎＝たつさき）の二人を軸に展開する物語。ある日、章子の元に届いた一通の手紙。差出人は「20年後のわたし」。返信を書き続けることで孤独を支えてきた章子だが、母の恋人からの暴力、いじめ、そして驚くべき事実に追い詰められていく。絶望の果てに章子が導き出す“禁断の計画”。真唯子は、社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながらも、必死に彼女を救おうとする。
イベントには、瀬々敬久監督、原作の湊かなえ氏も参加した。
【全身ショット】スタイル抜群！モノトーンコーデの黒島結菜
作品にかけ、支えられた言葉をトークすることに。黒島は、母の言葉を明かす。「10代の時に、この仕事を頑張りたいと思って東京に出てきたんです。だけど、やっぱりうまくいかなかったり、つらいなと思うような時期があって。家までの帰り道で、すごく長く歩いた時があって。その間に母に電話して、いろいろ話しながら歩いていた時に『まぁもういつでも帰ってこれるんだから』という言葉をかけてくれた。その時に『自分には帰っていい場所があるんだ』と思えたのは、すごく大きくて。その言葉をきっかけにじゃないけど、まだ頑張ってみよう、と思えた言葉だった。今でも、すごく大事に思っている言葉です」と口にしていた。
イベントには、瀬々敬久監督、原作の湊かなえ氏も参加した。