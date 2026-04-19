タレント・はるな愛（53）が19日までに更新されたYouTubeチャンネル「蘇る細木数子」にゲスト出演し、まさかのエピソードを明かす場面があった。「バーチャルで再現した細木数子さんに鑑定してもらう」という企画に参加したはるな。そこで細木さんから「あんた男を見る目がないだろ。今で言うと、国際ロマンス詐欺に引っかかりそうなタイプだから」と指摘されると「引っかかりました、私」と苦笑する。台湾人男性とやりとり