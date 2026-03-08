Netflixなどで実在する日本人の半生を描いたドラマが相次いで配信されている。それらの伝記ドラマは、日本だけでなく、海外でも大きな反響があるとも。地上波テレビではできないことが、動画配信サービスで実現する裏側とは―。【写真】人気アイドルの元夫と……ラブラブデート中の戸田恵梨香Netflixのライバルは2月10日からNetflixで配信されている、はるな愛の半生をベースにしたドラマ『This is I（ディス イズ アイ）』が