タレントのはるな愛（53）が22日、日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。だまされたエピソードにスタジオは驚がくした。【写真】「可愛くて仕方がない彼ですね」はるな愛が公開した「大好きな彼」との2ショット※6枚目20代前半頃、ショーパブで働いている時に「40代くらいの超イケメンでお金持ち」の客と出会ったというはるな。「おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒にい